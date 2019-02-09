Владельцы iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на трещины в камере

09.02.2019 00:46



Интернет-форумы, посвященные продукции компании «Apple», буквально переполнены сообщениями владельцев последних моделей смартфонов «IPhone», в которых описывается повальная проблема возникновения трещин на внешнем стекле основной камеры телефона, сообщает «Life.ru». Официальные представители компании-изготовителя дали свои комментарии озвученной проблемы, заявив, что подобные случаи не подпадают в категорию гарантийных и посоветовали отдать смартфоны в коммерческие организации, специализирующиеся на ремонте подобных аппаратов. По примерным подсчетам, цена замены стекла стоит около $500, что составляет половину стоимости такого же, новенького телефона.