Красноярские ученые создают золотые биосенсоры стресса и рака

09.02.2019 00:37



Инновационные биосенсоры, в состав которых входит золотая пыль, помогут обнаружить стресс и онкологические заболевания, либо предпосылки их возникновения у человека, сообщает «Московский комсомолец». Вышеназванные сенсоры были разработаны учеными, которые ведут разработки по направлениям биологии и биотехнологий. По словам научных сотрудников, биосенсор будет находить вышеобозначенные проблемы при помощи улавливания присутствия биомаркеров заболеваний и токсичных веществ, содержащихся в организме человека.