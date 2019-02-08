Названы самые опасные по уровню излучения смартфоны

08.02.2019 23:25



Эксперты изучили рынок смартфонов на предмет наиболее опасных и безопасных для организма человека, проведя целый ряд замеров в ходе масштабного исследования, сообщает «Inforeactor.ru». Смартфоны прошли проверку на уровень поглощения электромагнитного разлучения. Самыми опасными были признаны несколько моделей смартфонов «Xiaomi», а список самых безопасных смартфонов для здоровья человека возглавил смартфон марки «Samsung».