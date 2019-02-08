Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах

08.02.2019 22:22



Официальные представители компании «Visa» рекомендовали российским банкам начать подготовку к запуску тестового проекта, в рамках которого покупатели смогут снимать деньги со своих банковских карт через кассы супермаркетов, сообщает «РБК». В пилотном проекте будут участвовать три крупных российских банка: «Райффайзенбанк», «Русский стандарт» и «Промсвязьбанк». Техническое тестирование вышеназванной системы, по предварительной информации, запланировано на апрель текущего года.