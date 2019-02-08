Мадуро назвал цель плана американцев по доставке гумпомощи в страну

08.02.2019 21:38



Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы, пообщался с журналистами, ответив на многие вопросы, которые затрагивают «горячие» темы, сообщает «Российская газета». Мадуро рассказал о сценарии развития событий, которого хотят добиться США: американцы буквально пытаются навязать свою гуманитарную помощь, но в то же время создают своими экономическими санкциями ощутимое давление на финансовую систему страны. Глава страны подчеркнул, что все страны, которым США делало подобные «подарки», в последствии стали жить только хуже. Речь идёт об Ираке, Ливии, Афганистане и ещё ряде стран. Мадуро также отметил, что Америка «дарит» помощь на $20 млн, в то время как заблокированные счета Венесуэлы содержат порядка $10 млрд.