В Пенсионном фонде рассказали, как можно увеличить пенсию

08.02.2019 18:20



Как сообщили в Пенсионном фонде России, все россияне могут увеличить размер своей пенсии. Это касается даже тех, кто уже ее получает. Как же это сделать?

Во-первых, необходимо официально трудоустраиваться на работу для того, чтобы работодатель отчислял за своего работника все положенные выплаты в бюджет. Но этого мало, необходимо проверять, действительно ли работодатель это делает. Ведь при заключении контракта, недобросовестный работодатель может выплачивать своему сотруднику заработную плату, а вот выплаты в ПРФ не производить.

Во-вторых, нужно делать добровольные отчисления в рамках ОПС или делать взносы с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений. Это позволит увеличить сумму страховой пенсии по старости.

В-третьих, тем кто уже получает пенсию можно сделать ее перерасчет за нестраховые периоды, например, за то время, когда происходил уход за детьми, или при изменении количества членов семьи, находящихся на иждивении.

И в-четвертых, пенсионные начисления будут значительно выше, если человек продолжает работать после наступления пенсионного возраста и при этом откладывает пенсионные выплаты на более поздний срок. Так, если отложить пенсионные выплаты на пять лет, то фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 1,36, а коэффициент роста страховой пенсии составит 1,45, пишет Российская газета.