Паралимпийский комитет России восстановлен в правах

08.02.2019 13:41



Российский Паралимпийский комитет был условно восстановлен в правах. Соответствующее решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК). Это значит, что с этого момента спортсмены снова могут принимать участие под флагом Российской Федерации.

Решение о восстановлении во время пресс-конференции в Бонне озвучил глава IPC Эндрю Парсонс. В своей речи он отметил, что ПКР показал свою целеустремленность и изменился в корне.