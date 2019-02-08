Названа причина смерти Сергея Юрского

08.02.2019 12:40



Стало известно, по какой причине сегодня скончался знаменитый народный артист России, ведущий актер Моссовета 83-летний Сергей Юрский. Как рассказала его дочь Дарья, он умер от остановки сердца.

Актер стал известен после того, как сыграл во многих легендарных фильмах, в их числе - «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». Особую симпатию зрителя он завоевал после своей роли Остапа Бендера в киноленте «Золотой теленок» (1968 г.).