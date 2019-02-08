В Москве 23-24 февраля ограничат продажу алкоголя

08.02.2019 09:16



В российской столице в период празднования Дня защитника Отечества (23-24 февраля) власти ограничат продажу алкоголя, о чем информирует официальный сайт московской мэрии. Алкоголь, а также напитки в стеклянной таре невозможно будет купить в магазинах и торговых точках, которые расположены в непосредственной близости с местами проведения массовых мероприятий. Как говорится в сообщении, это является «традиционной мерой» в дни празднования государственных праздников.