Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении"

08.02.2019 07:28



Популярный певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Сам Сергей уже прокомментировал свое участие в мероприятии. По его словам, на конкурсе и Европа и российские зрители увидят "совершенно другого Лазарева", такого которого еще не видели европейские поклонники певца. Он рад будет показать что-то новое на сцене Евровидения и просит поддерживать его во время выступления, пишет РИА Новости.