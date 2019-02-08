РФ предлагает США уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

08.02.2019 06:52



Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство передало ноту военному атташе при посольстве США в Москве. По его словам, нота касается предложения вернуться к соблюдению условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если США уничтожат некоторые виды американского вооружения, которое нарушает условия соблюдения ДРСМД. Так, речь идет о наземных пусковых установках Мk-41, которые предназначены для запуска "Томагавков", ракетах-мишенях, которые имеют характеристики баллистических ракет наземного базирования, а также некоторых видов беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА Новости.