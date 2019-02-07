На Земле наступит климатический хаос

07.02.2019 18:25



Ученые из канадского университета Макгилла смоделировали, как именно будет изменяться климат Земли. В своей работе эксперты исходили из складывающейся в мире ситуации в сфере климатической политики государств. Так, по мнению ученых, к 2100 году значительно сократятся ледяные щиты Гренландии, Арктики и Антарктиды, что приведет к поступлению большого объема пресной воды в Мировой океан. Это в свою очередь будет способствовать изменение температуры и циркуляции потоков воды, что отрицательно скажется на течении Гольфстрим, которое обеспечивает поступление теплого воздуха в Европу. Ученые сделали вывод, что в конечном итоге данная ситуация приведет к сильному потеплению температуры в Арктике, на востоке Канады и в Центральной Америке, в то время как на северо-запад Европы придет похолодание, пишет РИА Новости.