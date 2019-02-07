В России полностью исчезнут дачи

07.02.2019 17:37



С 1 января текущего года начал действовать новый закон №217, в котором говорится о ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд. Согласно данному закону в России больше не будет существовать таких организационно-правовых форм как дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. Также, депутаты планируют убрать из Кодекса об административных правонарушениях понятия связанные с дачами россиян, таким, как, например, "дачный участок" или "дачный дом".

Тем не менее, гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин заверил, что дачникам не придется перерегистрировать свои дома или вносить какие-либо изменения в документы. Однако, зарегистрированные дачные и садовые товарищества должны внести исправления в документы и привести их в соответствие с законом, пишет Российская газета.