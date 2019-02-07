Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освобожден от наказания

07.02.2019 11:54



Решением Зубово-Полянского суда Мордовии экс-полковник ГРУ Владимир Квачков был освобожден от наказания, которое ранее ему было назначено за экстремизм. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от адвоката Оксаны Михалкиной. Она уточнила, что первая часть ст. 282 утратила статус уголовного преступления. Что касается срока попытку организовать мятеж, то он уже истек.

При этом, как отмечается, прокуратура в течение 10 дней может обжаловать данное решение.