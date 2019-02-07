На международном кинофестивале в Берлине Россия представит два фильма

07.02.2019 10:45



Сегодня в Берлине открывается 69-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале). Как передает Интерфакс, Россия представит на мероприятии две киноленты: «Кислота» (Александр Горчилин) и «Мальчик русский» (Александр Золотухин).

Всего на кинофестивале будет представлено 23 фильма из 25 стран. В их числе киноленты Франсуа Озона, Агнешки Холланд, Фатиха Акина, Чжана Имоу, и других. Тематика фильмов – самая разнообразная, начиная от церковной и заканчивая глобальным потеплением.