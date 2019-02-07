Демократы возобновляют расследование о связях Дональда Трампа с Россией

07.02.2019 09:21



О том, что конгресс решил возобновить расследование связей президента США Дональда Трампа с Россией, стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте комитета по разведке, передает Газета.ру. В сообщении говорится о планах по проведению строгого расследования не только на наличие связей с российской стороной, но и с другими странами. При этом России уделяется особое внимание: комитет собирается провести проверку относительно «контрразведывательных угроз», которые могли появиться во время контактов с Москвой.