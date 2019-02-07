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Раскрыт большой обман фильма «Гарри Поттер и философский камень»

07.02.2019 00:26
Раскрыт большой обман фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Британская кинозвезда Дэниел Рэдклифф рассказал, как именно обманули зрителей в первой части фильма о приключениях Гарри Поттера, сообщают «Актуальные новости». По его словам, всех детей, снимавшихся в фильме, первым делом заставляли сделать стоматологический слепок челюсти. Учитывая, что у детей в подобном возрасте начинают выпадать молочные зубы, а времени на приостановку съемок нет, на выручку приходят искусственные «временные» зубы. Актёр посоветовал пересмотреть фильм и обратить особое внимание на улыбки детей: в некоторых сценах у ребенка нет одного зуба, а буквально через минуту его рот ослепительно сияет белоснежной улыбкой.

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