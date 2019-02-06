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СК опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре в Москве

06.02.2019 15:40
СК опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре в Москве

Как ранее сообщалось в некоторых СМИ, спасатели обнаружили тело девятого человека, погибшего во время пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Тем не менее официальный представитель ГУ СК по Москве Юлия Иванова не подтвердила данную информацию. По ее словам, те сведения, которые были распространены, не соответствуют действительности. Таким образом, количество погибших при пожаре составляет восемь человек, двое из которых несовершеннолетние дети. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до восьми
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