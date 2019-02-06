В Москве прощаются с Децлом

06.02.2019 13:30



Сотни людей пришли прощаться со знаменитым российским репером Децлом (Кирилл Толмацкий) в московскую Центральную клиническую больницу, где проходит траурная церемония. С самого утра друзья, поклонники и коллеги артиста несут цветы к его гробу.

Как сообщалось ранее, отец Кирилла, с которым у него были не очень хорошие отношения, взял на себя все хлопоты по организации траурной церемонии. Похоронят музыканта, которого по праву называют пионером русского хип-хопа, сегодня на Пятницком кладбище. Церемония погребения будет проходить в закрытом режиме – так решила его семья.