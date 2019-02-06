Двух фигурантов дела Арашуковых объявили в федеральный розыск

06.02.2019 12:01



СКР объявил в федеральный розыск двух подозреваемых, которые проходят по уголовному делу о краже газа у «Газпрома» на сумму тридцать миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко. Она уточнила, что речь идет об и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умаре Калмыкове.

Напомним, что 30 января прямо во время заседания Совфеда впервые произошел арест чиновника – сенатора, представляющего Карачаево-Черкесию, Рауфа Арашукова. Его и его отца (который также был арестован) обвиняют в причастности к целому ряду преступлений: от участия в преступной сообществе и хищении газа до организации двух убийств. О том, какое наказание ждет Арашуковых их подельников, предстоит еще выяснить.