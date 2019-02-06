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В метро Вашингтона прогремел взрыв

06.02.2019 11:24
В метро Вашингтона прогремел взрыв

В метро Вашингтона прогремел взрыв, затем, как рассказали очевидцы, началось задымление. Позднее, как сообщает Washington Post, выяснилась причина случившегося: на одной из станций произошел взрыв трансформатора. Как уточнят местные СМИ, инцидент произошел на станции Rosslyn (городской округ Арлингтон). На месте работают сотрудники служб. Как заявят представители властей, из-за взорвавшегося трансформатора начались перебои с электричеством в ближайших кварталах. На данный момент других подробностей инцидента нет.

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