Сенат США поддержал введение санкций против России

06.02.2019 06:55



Сенаторы США большинством голосов одобрили законопроект о введении санкций против Сирии. За принятие документа высказались более 70 членов Сената из 100. Также, данный законопроект вводит санкционные ограничения и против ближайших союзниках Сирии, которые оказывают ей как военную, так и другие виды помощи. Речь идет о России и Иране. Теперь, законопроект должен пройти одобрение в Плате представителей, после чего, он попадет на подпись к американскому лидеру Дональду Трампу, пишет РИА Новости.