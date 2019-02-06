В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья

06.02.2019 00:32



Андриан Канду, являющийся спикером парламента Молдавии, заявил, что его страна готова отказаться от притязаний на возврат Приднестровья в обмен на евроинтеграцию страны, сообщает «Lenta.ru». Вопрос возвращения Приднестровья является очень важным для правительства, но в сравнении с европейской интеграцией вышеназванное возвращение отходит на второй план. Молдавское правительство видит в подобной интеграции единственный правильный путь развития страны.