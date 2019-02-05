Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса Земли в сторону России

05.02.2019 17:54



Американские ученые из Национального института информации об окружающей среде заявили, что начиная с 2000 года скорость движения Северного магнитного полюса значительно ускорилась. Теперь она составляет порядка 55 км в год и, по расчетам специалистов, через 30–40 лет Северный магнитный полюс будет находиться в районе Таймыра, переместившись из Канады. Ученые не называют точные причины перемещения полюса, однако они предполагают, что одной из причин может являться активность во внешней жидкой оболочке ядра.

Смена магнитных полюсов Земли может привести к серьезным последствия, начиная от сбоя навигационных систем, и заканчивая серьезными глобальными катаклизмами. Тем не менее ранее, на нашей планете уже происходила смена полюсов. По расчетам ученых это происходило порядка 780 тыс. лет назад, пишет Коммерсант.