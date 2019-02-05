Украина сократила число поездов в Россию

05.02.2019 16:46



Официальный представитель пресс-службы государственной компании "Украинские железные дороги" заявил, что руководство приняло решение сократить количество пассажирских поездов, которые направляются в Россию. Теперь, поезда, которые следуют из Харькова и Одессы в Россию, будут перевозить пассажиров не ежедневно, а один раз в два дня. По словам представителя пресс-службы, такое решение принято в связи с тем, что в 2018 году пассажиропоток из Украины в Россию сократился примерно на 20% по сравнению с 2017 годом, пишет РИА Новости.