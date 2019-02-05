Психологические плацебо могут иметь такой же эффект, как и медицинские

05.02.2019 14:49



Эффекты плацебо возникают не только при лечении - плацебо также могут работать, когда им приписываются психологические эффекты. Исследователи с факультета психологии Базельского университета сообщили об этих выводах в журнале Scientific Reports, основанных на трех исследованиях с участием более 400 участников, пишет NewsMedical.

Психотерапия и плацебо - это психологические вмешательства, которые не только имеют сопоставимые эффекты, но и основаны на очень похожих механизмах. Обе формы лечения в значительной степени зависят от взаимоотношений между пациентами и теми, кто их лечит, а также от ожиданий выздоровления. В то время как исследование плацебо в основном фокусируется на биомедицинской модели - инертная таблетка снабжена медицинским обоснованием, которое производит соответствующий эффект - мало что известно о влиянии плацебо, снабженном психологическим обоснованием.

Плацебо также могут оказывать влияние, когда им приписываются определенные психологические эффекты. К такому выводу пришли исследователи из отдела клинической психологии и психотерапии Базельского университета в трех независимых экспериментах с 421 здоровым участником. Сопутствующее объяснение - повествование сыграло ключевую роль при распределении плацебо, как и отношения между исследователями и участниками.

Исследователи использовали зеленый цвет в качестве плацебо в видео экспериментах, рассматривая его как с психологическим нарративом, так и без него ("зеленый успокаивает, потому что активирует ранние условные эмоциональные схемы"), а также в контексте нейтральных или дружеских отношений.

После просмотра видео участники оценивали свое субъективное состояние анкетами в течение нескольких дней. Результаты показали, что плацебо положительно влияло на самочувствие участников, когда его назначали вместе с психологическим нарративом и в контексте дружеских отношений. Наблюдаемое влияние было самым сильным непосредственно после влияния плацебо, но оставалось очевидным на срок до одной недели.

"Наблюдаемые эффекты были сопоставимы с психотерапевтическими вмешательствами в тех же популяциях,- говорит главный исследователь профессор Йенс Гааб. "Тот факт, что психологические плацебо могут иметь значительные последствия, важен не только для понимания психологических вмешательств. Это ставит под вопрос как исследования, так и клиническую практику для решения этих механизмов и эффектов, а также их этических последствий".