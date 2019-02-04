Рогозин рассказал Путину об исправлении ситуации в космической отрасли

04.02.2019 21:59



Дмитрий Рогозин, возглавляющий отечественный «Роскосмос», доложил Владимиру Путину о том, что он предпринял основательные методы изменения сложившейся ситуации в российской космической отрасли, сообщает «Коммерсантъ». Первым делом были снижены объемы непроизводственных расходов вкупе с увеличением источников получения доходов компании, которые будут получены в результате вхождения на новые рынки. Кроме того, серьезным образом будет усилена дисциплина не только «Роскосмоса», но также и подконтрольных организаций.