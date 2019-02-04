У России второе место по дешевизне бензина в Европе

04.02.2019 18:09



Согласно данным исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг, Россия занимает второе место в рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин. Первое место в рейтинге принадлежит Казахстану. Вместе с тем, если рассматривать количество топлива, которое россиянин может приобрести на среднюю по стране заработную плату, наша страна занимает только 20 позицию, в то время как на самом последнем месте рейтинга оказалась Украина. В исследовании рассматривались цены на 95-й бензин в 33 европейских странах и Казахстане, пишет РИА Новости.