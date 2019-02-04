В России уменьшат часть дорожных знаков

04.02.2019 17:54



ГИБДД одобрило уменьшение размера дорожных знаков после успешно проведенного эксперимента, который проходил в Москве и некоторых других регионах России. Так, многие дорожные знаки по всей стране будут уменьшены почти в два раза, до размера в 40х40, а иногда и 35х35 см. Данный эксперимент с уменьшением дорожных знаков, который инициировали в правительстве Москвы, был задуман для удобства пешеходов и не вызвал недовольство у водителей. Поэтому, ГИБДД дало свое согласие на уменьшение знаков по всей территории России, пишет газета Известия.