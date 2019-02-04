Росстат сообщил о рекордном росте ВВП

04.02.2019 17:39



Росстат опубликовал данные по росту ВВП за 2018 год. Так, согласно представленным статистическим данным, рост ВВП достиг рекордных с 2012 года 2,3%, а в номинальном выражении составил порядка 103,6 трлн рублей. Так, наибольший рост показали такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, которая прибавила 3,8%, строительная отрасль, прибавка в которой составила 4,7%, а также финансовая и страховая деятельность, показавшие прибавку в 6,3%, и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, выросшая на 6,1%, пишет РБК.