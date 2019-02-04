Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести человек

04.02.2019 14:55



Как сообщил собственный источник Интерфакса, количество погибших при пожаре в Москве увеличилось до шести человек. Возгорание произошло в центре столицы в жилом доме, расположенном по адресу Никитский бульвар, дом 12. Ранее ГУ МЧС по городу Москве сообщало о четырех погибших. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.