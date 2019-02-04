Защита Рауля Арашукова обжаловала арест

04.02.2019 11:59



Защита Рауля Арашукова, который является отцом задержанного сенатора Рауфа Арашукова (обоих подозревают в совершении и организации ряда преступлений), решила обжаловать арест, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Басманного суда Юнону Цареву. Уже подана соответствующая апелляция.

Как сообщается, судебное заседание, на котором планируется проверить законность ареста, запланировано на седьмое февраля.