«Мистер Бин» решил уйти в декрет

04.02.2019 11:12



Известный артист и комик Роуэн Аткинсон, которого больше знают как «Мистера Бина», сообщил о том, что покидает киноиндустрию на один год. Причиной этого он назвал свое желание помочь своей супруге в уходе за ребенком. Как сообщают СМИ, в 2017 году у 64-летнего актера и его супруги Луизы Форд родился ребенок, и чтобы освободить свою жену от хлопот и дать ей возможность заняться актерской карьерой, он и решил «уйти в декрет».