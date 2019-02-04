На Украине обвинили Запад в обмане

04.02.2019 08:00



Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко обвинил страны Запада в обмане. По его словам, западные политики обманули Украину и теперь, страна должна в одиночку разбираться со своими проблемами. Червоненко подчеркнул, что Украина не вошла, и никогда не войдет, ни в Европейский союз, ни в НАТО. Также, страна отказалась от вступления в Евразийский экономический союз, в результате чего, Украина получила те проблемы, которые существуют сейчас. Западным странам, по его мнению, необходима Украина только потому, что она является неким раздражителем для Востока, пишет РИА Новости.