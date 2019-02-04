В Германии предложили России убрать ракеты 9М729 за Урал

04.02.2019 06:36



В Германии нашли решение для спасения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, немецкие политики предлагают России перенести ракеты 9М729, которые требуют уничтожить США, за Урал. Это, по мнению Родерика Кизеветтера из ХДС и Рольфа Мютцениха из СДПГ, поможет защитить территорию Европы. Тем не менее они признают, что данные ракеты можно будет доставить в любую точку России за одну ночь, поэтому, теоретически, у каждого оружия должен стоять наблюдатель. В качестве ответной меры от США, политики предлагают дать России возможность провести инспекцию ракет, размещенных в Румынии, пишет РИА Новости.