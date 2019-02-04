В Германии предложили России убрать ракеты 9М729 за Урал
В Германии нашли решение для спасения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, немецкие политики предлагают России перенести ракеты 9М729, которые требуют уничтожить США, за Урал. Это, по мнению Родерика Кизеветтера из ХДС и Рольфа Мютцениха из СДПГ, поможет защитить территорию Европы. Тем не менее они признают, что данные ракеты можно будет доставить в любую точку России за одну ночь, поэтому, теоретически, у каждого оружия должен стоять наблюдатель. В качестве ответной меры от США, политики предлагают дать России возможность провести инспекцию ракет, размещенных в Румынии, пишет РИА Новости.
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а с чего это вдруг америкосятину и их шавок вдруг тошнить от этих ракет стало ..ведь 500 км это не то расстояние которое до америки лететь надо ... небось бояться что при первом ихнем налете им же и прилетит..сначала тем кто поближе а потом и всем остальным .. мы то простые Россияне все равно в Раю будем а раз НАШ Президент так сказал-значит так оно и будет наверное) .. а те к кому наши гостинцы прилетят и жизнь Адом покажется и все остальное тоже P/S и все равно мир лучше войны ..и как говорил кот Леопольд Ребята!! давайте жить дружно
В этом случае мы имеем дело с жуликами, а договариваться с жуликами - это выставить себя идиотом. Пусть уберут американские базы с территории Европы. Тогда можно и поговорить о 9М729.