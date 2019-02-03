На Украине предлагают разговаривать с Российе с помощью графитовых бомб

03.02.2019 11:13



Украина должна производить новые виды вооружения для того, чтобы начать разговаривать с Россией с позиции силы. Об этом заявила кандидат в президенты страны Инна Богословская. По ее словам, таким вооружением должны стать графитовые бомбы, которые не запрещены и предназначены для уничтожения не живой силы противника, а высоковольтного оборудования, такого, как ЛЭП, электростанции и т. д. Также, Богословская заявила, что нужно усилить контроль за декларированием чиновниками своих активов на территории России и вводить в их отношении более жесткие санкции, пишет РБК.