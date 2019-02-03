Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

03.02.2019 10:31



Во время выступления перед своими соратниками, организовавшими митинг в его поддержку, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что собирается провести досрочные выборы в парламент страны. Данное предложение в настоящее время находится на рассмотрении в Конституционной ассамблеи после чего, по словам Мадуро, будет вынесено на обсуждение народа Венесуэлы. Также президент заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции. Мадуро призвал прекратить призывы к войне и поддержке государственного переворота в стране, который, по его словам, полностью провалился, пишет ТАСС.