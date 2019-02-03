Зеленский намерн вести перегоровы с Путиным

03.02.2019 09:46



Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах главы Украины, которые состоятся 31 марта текущего года, он намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и решать ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины, путем политических переговоров. Об этом шоумен заявил на встрече с послами Запада, которые были "обескуражены" подобным решением и даже поинтересовались у Зеленского не боится ли он действий радикально настроенных граждан Украины, которые могут сжечь его офис, пишет РИА Новости.