Трамп хочет заключить новый договор вместо ДРСМД

02.02.2019 09:38



Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор вместо договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, он хотел бы собрать всех заинтересованных лиц, и проработать такое соглашение, которое будет намного лучше существующего.

МИД РФ ответил на заявление лидера США. Так, в официальном заявлении ведомства подчеркивается, что Россия готова к любым контактам и координации действий со всеми сторонами для укрепления международной безопасности и стабильности на мировой арене, пишет РИА Новости.