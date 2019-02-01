Володин призвал ПАСЕ вернуть России взносы за три года
01.02.2019 23:57
Вячеслав Володин, являющийся председателем Госдумы России, потребовал у ПАСЕ возврата членских взносов за три года, поскольку именно на протяжении данного времени Россия не принимала участия в деятельности организации, но тем не менее исправно перечисляла взносы, сообщает «Интерфакс». Володин заявил, что общая сумма вышеназванных перечислений составляет около 10 млрд. рублей. Сумма большая и она будет для страны как раз кстати, поскольку Россия испытывает ряд экономических трудностей.
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не хрен платить было ..тогда и деньги назад просить тоже не надо тем более что сам говорит что поскольку именно на протяжении данного времени Россия не принимала участия в деятельности организации, но тем не менее исправно перечисляла взносы.. а тут как денег не стало -так и вспомнил ..головой думать надо а не тем чем кресло в думе протирает