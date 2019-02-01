На Украине оценили ущерб от российской "блокады" Азовского моря

01.02.2019 18:15



Из-за того, что Россия "блокировала" судоходство на Азовском море, Украина потеряла порядка 10 млрд гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, украинская сторона пристально следит за ситуацией, складывающейся в регионе, особенно после строительства Россией моста через Керченский пролив, который и является основным препятствием судоходству. Тем не менее, Омелян подчеркнул, что в настоящее время ситуация несколько улучшилась, и судам не приходится также долго ждать прохода через пролив, как это было раньше, пишет газета Известия.