Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 20:03 МСК
USD (ЦБ)    65,6601
EUR (ЦБ)    75,1480

01 ФЕВ, 20:03 МСК
USD (ЦБ)    65,6601
EUR (ЦБ)    75,1480

На Украине оценили ущерб от российской "блокады" Азовского моря

01.02.2019 18:15
На Украине оценили ущерб от российской "блокады" Азовского моря

Из-за того, что Россия "блокировала" судоходство на Азовском море, Украина потеряла порядка 10 млрд гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, украинская сторона пристально следит за ситуацией, складывающейся в регионе, особенно после строительства Россией моста через Керченский пролив, который и является основным препятствием судоходству. Тем не менее, Омелян подчеркнул, что в настоящее время ситуация несколько улучшилась, и судам не приходится также долго ждать прохода через пролив, как это было раньше, пишет газета Известия.

В украинской колонии погиб россиянин, возбуждено уголовное дело
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?

ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?

В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола

В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола

В Удмуртии стартовал ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя»

В Удмуртии стартовал ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя»

В Якутии стартовала открытая добыча золота на Нежданинском месторождении

В Якутии стартовала открытая добыча золота на Нежданинском месторождении

Новости СМИ

Новости дня

19:39 Береза всерьез воспринимает «звонкую пощечину» Кадырова Береза всерьез воспринимает «звонкую пощечину» Кадырова
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
19:32 12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга 12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга
18:52 В Англии обнаружена боевая колесница железного века стоимостью $1 млн В Англии обнаружена боевая колесница железного века стоимостью $1 млн
17:47 У России есть полгода, чтобы начать соблюдать ДРСМД У России есть полгода, чтобы начать соблюдать ДРСМД
17:19 В мэрии Якутска опровергли данные об отказе принять в школу русскоязычных детей В мэрии Якутска опровергли данные об отказе принять в школу русскоязычных детей
16:47 США вновь повысят пошлины на товары из КНР США вновь повысят пошлины на товары из КНР
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:31 Путин обсудил с членами Совбеза РФ Венесуэлу и ДРСМД Путин обсудил с членами Совбеза РФ Венесуэлу и ДРСМД

Узнай, страна!

18:54 ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах? ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:53 В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола
17:00 В Удмуртии стартовал ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» В Удмуртии стартовал ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя»
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»
31 ЯНВ, 13:28 Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность
31 ЯНВ, 08:49 Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter