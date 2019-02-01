У России есть полгода, чтобы начать соблюдать ДРСМД

01.02.2019 17:47



2 февраля истекает срок ультиматума, который США предъявили России в отношении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, США угрожали выйти из соглашения, если российская сторона не будет его соблюдать. Тем не менее, как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Соединенные штаты намерены продлить срок данного ультиматума. По его словам, у России есть еще шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению условий договора, иначе он будет расторгнут, пишет РИА Новости.