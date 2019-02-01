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Вашингтон сообщил своим союзникам о новом «нарушении» ДРСМД Россией

01.02.2019 10:34
Вашингтон сообщил своим союзникам о новом «нарушении» ДРСМД Россией

США проинформировали своих союзников о новом «нарушении» ДРСМД со стороны России. Как передает Газета.ру, об этом говорится в публикации Wall Street Journal. Как пишет издание, Москва якобы решила увеличить количество ракет 9М729, многие из которых лежат «в запасе», что является прямым нарушением Договора. В итоге Вашингтон заявил, что Россией были развернуты четыре дивизиона крылатых ракет, а еще три месяца назад их было три.

Стоимость нефти Brent выросла до $60,92 за баррель
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