В России увеличился размер социальных выплат

01.02.2019 07:47



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым в России увеличиваются все социальные выплаты. Так, согласно документу, с 1 февраля текущего года все социальные выплаты будут проиндексированы на 4,3%. Это соответствует уровню инфляции за прошедший год.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что общая сумма денежных средств, выделенных на увеличение социальных выплат, составит порядка 25,9 млрд рублей. Для разных категорий граждан размеры выплат будут увеличены на суммы от нескольких десятков рублей до нескольких тысяч, пишет Российская газета.