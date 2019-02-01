Гуаидо считает выгодной для России смену власти в Венесуэле

01.02.2019 07:35



Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который самовольно провозгласил себя президентом Венесуэлы, считает, что смена власти в стране и отстранение действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет выгодна России и Китаю. Так, он подчеркнул, что Россия и Китай, являясь главными кредиторами страны, получат абсолютные гарантии выплаты им долгов при новой власти, так как Венесуэла будет серьезно и аккуратно относится к взятым на себя внешним обязательствам. Мадуро же, по его словам, не способен обеспечить необходимые выплаты по внешним долгам, пишет Лента.ру.