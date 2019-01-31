Президент Египта утвердил создание в стране российской промзоны

31.01.2019 18:13



В экономическом районе Суэцкого канала будет создана российская промышленная зона. Соответствующий указ подписал сегодня лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Так, согласно договоренности между российской и египетской сторонами, промышленная зона России будет составлять порядка 5,2 млн кв метров и расположится на востоке Порт-Саида. Предполагается, что строительство объекта будет закончено к 2026 году, пишет ТАСС.