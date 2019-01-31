В Москве ожидается перебой с доставкой продуктов

31.01.2019 06:30



С 14 января 2019 года в Москве начали действовать новые правила проезда грузового автотранспорта по территории города. Теперь, грузовики до 12 тонн не могут въезжать в пределы МКАД с 6:00 до 22:00, а грузовики до 1 тонны - в пределы ТТК. Также увеличивается срок получения разового пропуска на въезд на территорию Москвы и ужесточаются условия и процедура его выдачи. В связи с чем, руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, "Руспродсоюза" и другие организации предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возникших перебоях с доставкой продуктов питания, особенно в центр столицы, а также увеличение их стоимости, пишет Коммерсант.