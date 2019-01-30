Украина не смогла построить танк для США

30.01.2019 18:25



Украина не смогла поставить в США единственный экземпляр танка "Оплот", который Соединенные штаты планировали закупить для изучения военными экспертами. Как сообщалось ранее, украинский танк стал бы собственной версией российского "летающего танка" Т-80, именно поэтому он и заинтересовал специалистов США. Однако, за семь лет, прошедших с момента подписания контракта, украинская сторона так и не смогла создать машину, которую можно было бы представить покупателю, пишет Российская газета.