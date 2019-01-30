В Кремле прокомментировали сообщения о планах вывезти золото из Венесуэлы

30.01.2019 16:58



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Россия планировала вывезти золотой запас Венесуэлы в Москву. "Новая газета" сообщала, что из российской столицы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, специально для этой цели. По словам Пескова, он ничего не знает о планах перевозки венесуэльского золота, и тем более, об отправки за ним специального самолета. Он подчеркнул, что Россия всегда готова оказать помощь Венесуэле в существующем конфликте, но без вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства, пишет РБК.