Сенатора Арашукова также подозревают в хищении газа у «Газпрома»

30.01.2019 13:46



Кроме двух убийств, в причастности к которым подозревают задержанного в Совфеде 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова, ему вменяется хищение газа у «Газпрома», а также создание преступной организации. Об этом рассказала представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, что Арашукова задержали сегодня в зале Совета Федерации. Как позднее сообщат в Следственном комитете, его подозревают в причастности к двум убийствам общественных деятелей.